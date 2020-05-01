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Власти в Черкассах смягчили карантин под давлением бизнесменов. Но президент Зеленский и глава МВД Аваков грозят им жесткими ответными мерами.

Чехия стремительно выходит из карантина. Мэр Праги отвечает: готовы ли власти ко второй волне заболевших?

Трамп уверяет: коронавирус был создан в китайской лаборатории, и грозит Пекину новыми санкциями. Эксперты ВОЗ жалуются, что Китай мешает их расследованию.

Видео: ГЛАВНОЕ | 01.05.20

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в распространении коронавируса и пригрозил новыми пошлинами на товары из этой страны. Тем временем американская разведка заявила, что человек не причастен к созданию Sars-Cov-2.

Но Трамп утверждает, что своими глазами видел отчеты спецслужб, в которых указано, что вирус создали руками человека в лабораториях в Ухане. Но подробности ему рассказывать нельзя. Не положено.

Китай это категорически отрицает.

При этом ВОЗ утверждает, что китайские власти мешают ее специалистам расследовать происхождение эпидемии. Якобы, Пекин несколько раз без оснований отклонял запросы.

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