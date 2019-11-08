Вернуться на портал Реклама Контакты LAT
RUS TVNET Video/ Разделы

Найдена самая популярная работница шпротного цеха в Латвии - настоящая звезда российского ТВ!

Re:Baltica Русский TVNET 8 ноября 2019 г., 0:00

"Правительство виновато! Только правительство", - пытаясь перекричать шум консервного цеха, рассказывает российскому телевидению латышская работница. Это лицо появлялось на контролируемых Кремлем каналах неоднократно. Она рассказывала, какие в Латвии плохие шпроты, да и жизнь в целом. Re:Batica нашла женщину и попыталась выяснить ее мотивацию. Та рассказала, что сама того не понимая, оказалась вовлечена в политические игры, но больше так делать не будет - ведь это пропаганда.

ТЕМЫ
Все видео
Материал скоро появится, журналисты уже работают
приходите позже video.rus.tvnet.lv